54. Bölüm - Esirler

1. Bölüm - Zemzem
Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Esirler, Bedir Savaşı'nın ardından Medine'ye koruyucularıyla beraber Peygamber Efendimizden bir gün sonra ulaştılar.
Peygamber Efendimizin (sav) amcası için sahabiler: "Ey Allah'ın Rasûlü! İzin ver de onun fidyesini biz ödeyelim ve serbest bırakalım" dediler. Hz.. Peygamber (sav) onları: "Siz bir dirhem bile vermeyeceksiniz" diyerek uyardı.
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Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Kabe, Hz. İbrahim (AS) ve Hz. İsmail'in (AS) beraber bina ettikleri kutsal bir yapı.
Kureyş Mekke'de yaşayan kalabalık ve kuvvetli bir aşiret idi.
Hz. Peygamber'in (SAV) amcası Abdulmuttalib, Kâ'be'ye yakın olmayı çok seviyordu.
Arap toplumu sosyal ve manevi olarak bir kurtarıcı bekliyordu.
Fil Vakası Resulullah'ın (SAV) doğumundan önce gerçekleşen ibret verici bir olay idi.