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54. Bölüm - Esirler

Yayınlanma Tarihi: 25.09.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 13:08

Esirler, Bedir Savaşı'nın ardından Medine'ye koruyucularıyla beraber Peygamber Efendimizden bir gün sonra ulaştılar.

Peygamber Efendimizin (sav) amcası için sahabiler: "Ey Allah'ın Rasûlü! İzin ver de onun fidyesini biz ödeyelim ve serbest bırakalım" dediler. Hz.. Peygamber (sav) onları: "Siz bir dirhem bile vermeyeceksiniz" diyerek uyardı.

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