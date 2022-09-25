50. Bölüm - Kureyş kibir ve gururla geliyor

1. Bölüm - Zemzem
Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Ebu Sufyan, Müslümanların üzerine yürüyeceğini öğrenmiş ve kervanını korumak için Mekke'ye haber göndermişti.
Çabası sonuç vermiş ve kısa sürede kalabalık bir Kureyş ordusunun hazırlandığını öğrenmişti. Fakat o zamana kadar kervan zaten korunaklı bir yere varmıştı.
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Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Kabe, Hz. İbrahim (AS) ve Hz. İsmail'in (AS) beraber bina ettikleri kutsal bir yapı.
Kureyş Mekke'de yaşayan kalabalık ve kuvvetli bir aşiret idi.
Hz. Peygamber'in (SAV) amcası Abdulmuttalib, Kâ'be'ye yakın olmayı çok seviyordu.
Arap toplumu sosyal ve manevi olarak bir kurtarıcı bekliyordu.
Fil Vakası Resulullah'ın (SAV) doğumundan önce gerçekleşen ibret verici bir olay idi.