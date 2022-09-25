50. Bölüm - Kureyş kibir ve gururla geliyor

Ebu Sufyan, Müslümanların üzerine yürüyeceğini öğrenmiş ve kervanını korumak için Mekke'ye haber göndermişti.

Çabası sonuç vermiş ve kısa sürede kalabalık bir Kureyş ordusunun hazırlandığını öğrenmişti. Fakat o zamana kadar kervan zaten korunaklı bir yere varmıştı.

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