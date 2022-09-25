Arama

Menu

49. Bölüm - Allah'ın Vaadi

Yayınlanma Tarihi: 25.09.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 12:33

"Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: 'Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.' Şöyle de dediler: 'İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.'"

Peygamber Efendimiz (sav) Medîne'den ayrılmış ve batıdaki Bedir'e yönelmişti. Ebû Süfyân'ı orada yakalamayı planlıyordu. Bu nedenle iki adamı gözcü olarak gönderdi.

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr

Haberin Devamı
1. Bölüm - Zemzem

1. Bölüm - Zemzem

Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.

  • Temmuz 21, 2022
2. Bölüm - Kabe

2. Bölüm - Kabe

Kabe, Hz. İbrahim (AS) ve Hz. İsmail'in (AS) beraber bina ettikleri kutsal bir yapı.

  • Temmuz 22, 2022
6. Bölüm - Fil Yılı

6. Bölüm - Fil Yılı

Fil Vakası Resulullah'ın (SAV) doğumundan önce gerçekleşen ibret verici bir olay idi.

  • Temmuz 22, 2022
DAHA FAZLA
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN