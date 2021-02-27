Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 95: El-Bedi’

Allah'ın güzel isimlerinden doksan beşincisi El-Bedî’dir. “Güzel ve örneksiz yaratan yoktan var eden" manasına gelir.

Sen, el-Bedî'sin.

Eşsiz, güzel ve örneksiz yaratansın.

Kâinatı en güzel şekilde yoktan var edensin.

Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı Sen'sin.

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Sen, örneksiz, misalsiz, hayret verici âlemler icat edensin.

Bedî' isminin idrakine varan müminler,

Sen'in hikmetini, verdiğin her şeyde görür.

Sen varlıkları sanatkârane şekilde yaratansın.

Yaratmada kusursuz ve mükemmel;

eşsiz ve benzersiz olansın.

Kolaylıkla ve daima hayret verici güzellikler yaratansın.

Her türün ilk örneğini yaratıp, yoktan vücuda getirensin.

Benzeri ve örneği ortada olmadan yaratansın.

Bir işi murat ettiğinde ona yalnızca "Ol!" demen yeterlidir.

Sen varlığı vacip olan, Kâdim ve Bâki'sin.

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Ey kâinatı emsalsiz yaratan Allah'ım!

Gökleri ve yeri, kusursuz ve mükemmel şekilde donatan Sen'sin.

İsminin hürmetine, şefkatini bizden eksik etme.

Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımıza sebat ver.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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