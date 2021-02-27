Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 91: Ed-Darr

Allah'ın güzel isimlerinden ed-Dârr, "hayrı da şerri de yaratan, sıkıntılarla sınayarak, kullarına sabrı tavsiye eden" anlamına gelir.

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Sen, Ed-Dârr'sın.

Hayrı da şerri de yaratansın.

Sıkıntılarla sınayarak, kullarına sabrı tavsiye edensin.

Fayda vereni de, zarar vereni de yaratan Sen'sin.

Dârr isminin idrakine varan müminler, verdiğin zorlukları imtihan bilir; nefislerini terbiye eder.

Her musibete sabreder, her iyiliğe şükreder.

Nimet olarak gördüğümüz her şey Sen'dendir.

Kötülükleri, sıkıntıları, belâyı, musibeti, her şeyi yaratan yalnız Sen'sin.

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Ey bütün cömertlerden daha cömert, bütün merhametlilerden daha merhametli, lütfu ve hikmeti geniş olan Allah'ım!

Sen, bütün kusurlardan münezzehsin.

Fayda vereni de, zarar vereni de yaratan Sen'sin.

Bize iki dünyada da ferahlık ver; cehennem azabından bizleri muhafaza eyle!

Âmin...

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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