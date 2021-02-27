Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 90: ’El-Mâni’

Allah'ın güzel isimlerinden doksanıncısı En-Nâfi’dir. “Kullarını men eden, engelleyen" manasına gelir.

Sen, el-Mâni'sin.

Men eden, engelleyensin.

Kötü şeylere engel olan,

gerçekleşmesine müsaade etmeyensin.

***

Sen, bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin.

Kullarının üzerinde tam bir tasarrufa sahipsin.

Her şeyden haberdar olan ve sebepler yaratarak musibetleri önleyensin.

İstemediğin şeyin önünde, aşılmaz engel olansın.

Kulların ne dilerse dilesin, yalnız Sen'in dediğin olur.

Sen, her şeye gücü yeten; kimseye haksızlık etmeyensin.

Sen'in vermediklerinde dahi birçok hikmet vardır.

Sen, kendisinden bir şey istenenlerin en zengini,

en merhametlisi ve en cömerdisin.

***

Ey Allahım!

Sen'in verdiklerine mani olacak,

mani olduklarını da verecek kimse yoktur.

Sen'in lütfettiğin şeye hiçbir şey engel olamaz.

Bizlere Sen'den gelecek her şeye, razı olma gücü ver.

Âmin

***

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…

____________________________________________

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!

Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.

YOUTUBE 👉 Fikriyat

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr