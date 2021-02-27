Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 90: ’El-Mâni’

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
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Allah'ın güzel isimlerinden doksanıncısı En-Nâfi’dir. “Kullarını men eden, engelleyen" manasına gelir.
Sen, el-Mâni'sin.
Men eden, engelleyensin.
Kötü şeylere engel olan,
gerçekleşmesine müsaade etmeyensin.
***
Sen, bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin.
Kullarının üzerinde tam bir tasarrufa sahipsin.
Her şeyden haberdar olan ve sebepler yaratarak musibetleri önleyensin.
İstemediğin şeyin önünde, aşılmaz engel olansın.
Kulların ne dilerse dilesin, yalnız Sen'in dediğin olur.
Sen, her şeye gücü yeten; kimseye haksızlık etmeyensin.
Sen'in vermediklerinde dahi birçok hikmet vardır.
Sen, kendisinden bir şey istenenlerin en zengini,
en merhametlisi ve en cömerdisin.
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Ey Allahım!
Sen'in verdiklerine mani olacak,
mani olduklarını da verecek kimse yoktur.
Sen'in lütfettiğin şeye hiçbir şey engel olamaz.
Bizlere Sen'den gelecek her şeye, razı olma gücü ver.
Âmin
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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