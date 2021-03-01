Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 84: Mâlikül Mülk

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden seksen dördüncüsü Mâlik-ül Mülk'tür. “Mülkünde dilediği gibi tasarruf eden, istediğine veren istediğinden de alan” manasına gelir.
**
Sen, Mâlik-ül Mülk'sün.
Mülkün ebedi ve yegâne sahibisin.
Mülkünde dilediği gibi tasarruf eden;
istediğine veren istediğinden de alansın.
**
Sen'in mülkünde, hiçbir ortağa ve yardımcıya ihtiyacın yoktur.
Hamd Sana'dır, mülk Sen'indir.
Varlık âlemi üzerindeki hâkimiyet ve tasarrufun, sonsuzdur.
Hükümranlık ancak Sana mahsustur.
Sen'in mâlik olduğun idrakine varan müminler, Sen'den başkasına boyun eğmez.
Her şey üzerinde mutlak tasarruf sadece Sana aittir.
Muhakkak ki Sen, her şeye gücü yetensin.
**
Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım!
Verdiğin nimetleri Sen'in yolunda harcamayı nasip et.
Âmin
***
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
***
Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
____________________________________________
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!
Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.
YOUTUBE 👉 Fikriyat
Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden ikincisi Er-Rahmân'dır. “Dünyada bütün mahlûkata sonsuz merhametiyle...
Allah'ın güzel isimlerinden üçüncüsü er -Rahîm’dir. “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf...
Allah'ın güzel isimlerinden dördüncüsü el Melik’tir. “Görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi,...
Allah'ın güzel isimlerinden beşincisi el -Kuddûs’tür. “Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise...
Allah'ın güzel isimlerinden altıncısı es -Selam’dır. “Esenlik veren, her türlü tehlikelerden...