Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 84: Mâlikül Mülk

Allah'ın güzel isimlerinden seksen dördüncüsü Mâlik-ül Mülk'tür. “Mülkünde dilediği gibi tasarruf eden, istediğine veren istediğinden de alan” manasına gelir.

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Sen, Mâlik-ül Mülk'sün.

Mülkün ebedi ve yegâne sahibisin.

Mülkünde dilediği gibi tasarruf eden;

istediğine veren istediğinden de alansın.

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Sen'in mülkünde, hiçbir ortağa ve yardımcıya ihtiyacın yoktur.

Hamd Sana'dır, mülk Sen'indir.

Varlık âlemi üzerindeki hâkimiyet ve tasarrufun, sonsuzdur.

Hükümranlık ancak Sana mahsustur.

Sen'in mâlik olduğun idrakine varan müminler, Sen'den başkasına boyun eğmez.

Her şey üzerinde mutlak tasarruf sadece Sana aittir.

Muhakkak ki Sen, her şeye gücü yetensin.

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Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım!

Verdiğin nimetleri Sen'in yolunda harcamayı nasip et.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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