Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 83: Er Rauf

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
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Allah'ın güzel isimlerinden er-Rauf "çok merhametli, pek şefkatli olan, tövbeye yönelten ve kusurları bağışlayan” manasına gelir.
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Sen er- Raûf'sun.
Çok merhametli, pek şefkatli olansın.
Tövbeye yönelten ve kusurları bağışlayansın.
İyi amellere fazlasıyla karşılık verensin.
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er- Raûf isminin tecellisi ile kullarına,
kaldıramayacakları ibadetler ve sorumluluklar yüklemezsin.
Onlara sonsuz kolaylık sağlayan, sonsuz merhamet sahibisin.
Yaşlılık, hastalık gibi hâllerde, birçok yükümlülükten muaf tutansın.
Sen şefkati, hiçbir ölçüye sığmayacak kadar geniş olansın.
Raûf isminin idrakine varan her mümin, gafletten uyanır, doğru yola girer.
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Ey sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ım!
Şefkatine sığınıyoruz.
Şüphesiz ki Sen, çok şefkatli, çok merhametlisin.
Âmin
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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