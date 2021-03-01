Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 81: El Müntakim

Allah'ın güzel isimlerinden seksen birincisi el-Müntakim'dir. “Suçluları cezalandıran, zulme uğrayanların intikamını alan” manasına gelir.

**

Sen el- Müntakim'sin.

Suçluları cezalandıran;

zulme uğrayanların intikamını alansın.

Mazlumun âhını yerde bırakmayan;

kullarının üzerinde adaletle hükmedensin.

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Sen'in Müntakim ismin,

Sana karşı gelen ve emirlerini yerine getirmeyen kullarını,

cezalandıracağını söyler.

Sen, yeryüzünde ortalığı karıştıranları ve kötü huyluları sevmeyen;

sınırlar çizen, kanunlar koyansın.

Zulüm edenin karşılığını mutlaka verensin.

Suçluyu yakalayıp mağlup eden,

cezasını vererek yaptıklarının acısını tattıransın.

Sen, daima galip olansın.

Mazlumun âhını yerde bırakmayan Sen'sin.

**

Ey, zulme uğrayanın hakkını zalimden alan Allah'ım!

Bizi doğru yoldan ayrılıp, nefsimize zulmetmekten;

zulme uğramaktan ve zalim olmaktan koru.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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