Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 81: El Müntakim

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
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Allah'ın güzel isimlerinden seksen birincisi el-Müntakim'dir. “Suçluları cezalandıran, zulme uğrayanların intikamını alan” manasına gelir.
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Sen el- Müntakim'sin.
Suçluları cezalandıran;
zulme uğrayanların intikamını alansın.
Mazlumun âhını yerde bırakmayan;
kullarının üzerinde adaletle hükmedensin.
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Sen'in Müntakim ismin,
Sana karşı gelen ve emirlerini yerine getirmeyen kullarını,
cezalandıracağını söyler.
Sen, yeryüzünde ortalığı karıştıranları ve kötü huyluları sevmeyen;
sınırlar çizen, kanunlar koyansın.
Zulüm edenin karşılığını mutlaka verensin.
Suçluyu yakalayıp mağlup eden,
cezasını vererek yaptıklarının acısını tattıransın.
Sen, daima galip olansın.
Mazlumun âhını yerde bırakmayan Sen'sin.
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Ey, zulme uğrayanın hakkını zalimden alan Allah'ım!
Bizi doğru yoldan ayrılıp, nefsimize zulmetmekten;
zulme uğramaktan ve zalim olmaktan koru.
Âmin
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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