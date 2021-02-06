Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 8: El Müheymin

Allah'ın güzel isimlerinden sekizincisi El -Müheymin’dir. “Kâinatın bütün işlerini gözetip yöneten” manasına gelir.

***

Sen, El Müheymin'sin!

Her şeyi görüp gözetensin.

Kullarının bütün amellerini bilen, onları koruyan, ahirette onlara mükâfatlarını eksiksiz verensin.

Müheymin olarak Sen, her varlığın yaptığından ve durumundan haberdar olansın.

Sen, gizliyi ve açığı bilen, şükrü ve şikâyeti işiten, zarar ve sıkıntıyı giderensin.

***

Kâinattaki tüm işleri düzenleyen ve yöneten, yarattıklarını koruyansın.

Sen, amelleri, rızkları ve ömürlerin idaresini elinde tutansın.

Bizleri Senin yolun üzerinde tut!

***

Yeryüzündeki bütün işleri gözeten, bizleri korkulardan emin kılansın.

Kalbimizdeki imanı arttır, hâkimiyetinin sınırlarını genişlet.

Ey bizi gören, gözeten ve koruyan Allah'ım!

İmanımızı Sana arz ediyoruz, bizleri imanla yaşat!

Âmin.

***

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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