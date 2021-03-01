Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 79: El Berr

Allah'ın güzel isimlerinden yetmiş dokuzuncusu el Berr'dir. “İyilik ve ihsanı bol olan kullarına daima kolaylık ve rahatlık” manasına gelir.

Sen el-Berr'sin.

İyilik ve ihsanı bol olansın.

Kullarına daima kolaylık ve rahatlık verensin.

Bağışlayan ve mükâfatı çok olansın.

**

Yarattıklarına karşı rahmeti ve mağfireti bol,

mutlak iyilik sahibi yegâne varlıksın.

Berr ismin, sözlerinin ve Sen'den gelen haberlerin,

tartışılmaz, kesin doğrular olduğunu ifade eder.

Sen'in verdiğin bilgi değişmez, eskimez.

Sen; şaşmaz, yanılmaz, mutlak gerçek olan hakikatin kendisisin.

Çok şefkatli ve kerem sahibisin.

Berr isminin tecelli ettiği kullar, iyilik etmek için iyi davranış beklemez.

Kötülük yapmış olana dahi iyilikle mukabelede bulunur.

Sen, isteyenlere bol bağışta bulunan,

ibadet edenlere bol sevap verensin.

Tövbe edenin tövbesini kabul edensin.

Tek bir iyiliğe misli ile karşılık verensin.

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Ey bütün iyiliklerin sahibi olan Allah'ım!

İyilik yapmak için fırsat veren Sen'sin.

Berr isminin hürmetine, bizi karşılıksız iyilik yapanlardan,

affına nail olanlardan eyle.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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