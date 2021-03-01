Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 78: El Müteâli

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
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Allah'ın güzel isimlerinden yetmiş sekizincisi el-Müteâli'dir. “Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan pek yüce olan” manasına gelir.
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Sen el- Müteâlî'sin.
Sınırsız yücelik sahibisin.
Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan pek yüce olansın.
Sen, izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olansın.
Sen'in huzuruna çıkıp, hesap vermeyecek hiçbir şey; yüceliğinin üstünde hiçbir yücelik yoktur.
Sen, her türlü hata ve kusurdan uzaksın.
Her üstün ve yüksek makamın daha üstünde olansın.
Sen'in Müteâlî isminin idrakine varan müminler, yeryüzünde büyüklük taslamadan, gösterişsiz ve şerefli şekilde yaşamlarını sürdürür.
İnsana göre sonsuz olan her şey, Sen'in bilgin dâhilindedir.
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Ey, sınırsız yücelik sahibi olan Allah'ım!
Kapına geldik, bize merhametinle muamele eyle.
Kalbimizi gafletten uyandır.
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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