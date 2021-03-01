Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 74: El Ahir

Allah'ın güzel isimlerinden yetmiş dördüncüsü el-Ahir'dir. “Ezelî ve ebedi olan, varlığının sonu olmayan” manasına gelir.

**

Sen el-Âhir'sin.

Ezelî ve ebedi olan,

varlığının sonu olmayansın.

Kullarının kusurlarını ve ayıplarını örtensin.

**

Sen hem evvel hem de âhirsin.

Lütfunu esirgememesi bakımından evvel,

âhirette mağfiretiyle muamele etmesi itibarıyla âhirsin.

Kullarını yaratan ve son hükmü verecek olansın.

Varlığının başlangıcı ve sonu olmayansın.

Sen, her şeyi yaşatan ve yok eden olması bakımından âhir olansın.

Sen'in âhir olduğunu bilmek, her şeyin Sana döneceğini hatırdan çıkarmamayı öğretir.

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Ey ezelî ve ebedi olan Allah'ım!

Sen, bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin.

Bize güç ve kuvvet ver, derecelerimizi yükselt.

Cehennem ateşinden ve kabir azabından bizleri muhafaza ve emin eyle.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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