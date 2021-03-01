Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 71: El Mukaddim

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
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Allah'ın güzel isimlerindenyetmiş birincisi El Mukaddim'dir. “Dilediği şeyi öne alan, önde bulunduran, maddi ve manevi nimetler verip, derece derece yükselten.” manasına gelir.
Sen el-Mukaddim'sin.
Dilediği şeyi öne alan, önde bulunduransın.
Maddi ve manevi nimetler verip, derece derece yükseltensin.
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el-Mukaddim isminle Sen,
istediğine şeref verip yücelten, ileri çıkaransın.
Dilediğini öne alan, dilediğini arkada bırakansın.
Her şey Sen'in takdirinle olur.
Sen, geride bıraktığını öne çıkarmaz;
öne çıkardığını geride bırakmazsın.
el-Mukaddim isminin idrakine varan müminler,
iyiliklerinin çokluğuna güvenmez,
günahlarının çokluğu ile ümit kesmez.
Sen, sevdiğin kullarını günah işlemekten geri bırakansın.
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Ey dilediğini yapmaya muktedir olan Allah'ım!
Öne çıkaran da geri bırakan da Sen'sin.
Önce yaptığımız, sonra işleyeceğimiz;
gizlediğimiz, açığa vurduğumuz günahlarımızı affet.
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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