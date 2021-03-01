Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 71: El Mukaddim

Allah'ın güzel isimlerindenyetmiş birincisi El Mukaddim'dir. “Dilediği şeyi öne alan, önde bulunduran, maddi ve manevi nimetler verip, derece derece yükselten.” manasına gelir.

Sen el-Mukaddim'sin.

Dilediği şeyi öne alan, önde bulunduransın.

Maddi ve manevi nimetler verip, derece derece yükseltensin.

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el-Mukaddim isminle Sen,

istediğine şeref verip yücelten, ileri çıkaransın.

Dilediğini öne alan, dilediğini arkada bırakansın.

Her şey Sen'in takdirinle olur.

Sen, geride bıraktığını öne çıkarmaz;

öne çıkardığını geride bırakmazsın.

el-Mukaddim isminin idrakine varan müminler,

iyiliklerinin çokluğuna güvenmez,

günahlarının çokluğu ile ümit kesmez.

Sen, sevdiğin kullarını günah işlemekten geri bırakansın.

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Ey dilediğini yapmaya muktedir olan Allah'ım!

Öne çıkaran da geri bırakan da Sen'sin.

Önce yaptığımız, sonra işleyeceğimiz;

gizlediğimiz, açığa vurduğumuz günahlarımızı affet.

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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