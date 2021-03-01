Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 70: El Muktedir

Allah'ın güzel isimlerinden yetmişincisi el-Muktedir'dir. "Güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapan, kudreti sonsuz olan" manasına gelir.

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Sen, el-Muktedir'sin.

Güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapansın.

Kudreti sonsuz olansın.

Her şeye gücü yeten, mutlak güç sahibisin.

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Sen'in el-Muktedir ismin el-Kâdir isminin bir neticesidir.

Sen her şeye güç yetiren, tek muktedir olansın.

Yerde ve gökte güç ve kudret Sen'indir.

el-Muktedir isminin idrakine varan müminler,

Sen'in yardımını kazananların asla yenilmeyeceğini bilir.

Sen istediğini, istediğin anda ve istediğin şekilde yaratma gücüne sahipsin.

Kudreti sonsuz olansın.

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Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım!

Sen her şeye gücü yetensin.

Şükürlerimizi kabul eyle, kusurlarımızı affet.

Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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