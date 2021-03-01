Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 70: El Muktedir

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
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Allah'ın güzel isimlerinden yetmişincisi el-Muktedir'dir. "Güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapan, kudreti sonsuz olan" manasına gelir.
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Sen, el-Muktedir'sin.
Güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapansın.
Kudreti sonsuz olansın.
Her şeye gücü yeten, mutlak güç sahibisin.
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Sen'in el-Muktedir ismin el-Kâdir isminin bir neticesidir.
Sen her şeye güç yetiren, tek muktedir olansın.
Yerde ve gökte güç ve kudret Sen'indir.
el-Muktedir isminin idrakine varan müminler,
Sen'in yardımını kazananların asla yenilmeyeceğini bilir.
Sen istediğini, istediğin anda ve istediğin şekilde yaratma gücüne sahipsin.
Kudreti sonsuz olansın.
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Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım!
Sen her şeye gücü yetensin.
Şükürlerimizi kabul eyle, kusurlarımızı affet.
Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru.
Âmin
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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