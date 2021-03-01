Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 67: El Vahid

Allah'ın güzel isimlerinden altmış yedincisi el-Vahid'dir. “Zat, sıfat ve fiillerinde ortağı olmayan, kimseye hesap vermeyen; benzeri ve dengi bulunmayan” manasına gelir.

**

Sen, el- Vâhid'sin.

Bir ve teksin.

Kimseye hesap vermeyen; benzeri ve dengi bulunmayansın.

Sen, ezelden beri tek ve yegâne olansın.

Bizi yaratan, hayat veren; yedirip, içiren Sen'sin.

Sonsuz kudret ve irade yalnız Sana mahsustur.

Sen'in Vâhid ismin ortaklığı yok eder.

Sen'in hiçbir sıfatının benzeri başkasında yoktur.

Sen, zatında, sıfatlarında, isimlerinde ve hükümlerinde bir olansın.

**

Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım!

Kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla.

Bizi Cennetine, "La ilahe illallah" diyerek girenlerden eyle.

Âmin.

***



Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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