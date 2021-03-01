Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 67: El Vahid

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden altmış yedincisi el-Vahid'dir. “Zat, sıfat ve fiillerinde ortağı olmayan, kimseye hesap vermeyen; benzeri ve dengi bulunmayan” manasına gelir.
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Sen, el- Vâhid'sin.
Bir ve teksin.
Kimseye hesap vermeyen; benzeri ve dengi bulunmayansın.
Sen, ezelden beri tek ve yegâne olansın.
Bizi yaratan, hayat veren; yedirip, içiren Sen'sin.
Sonsuz kudret ve irade yalnız Sana mahsustur.
Sen'in Vâhid ismin ortaklığı yok eder.
Sen'in hiçbir sıfatının benzeri başkasında yoktur.
Sen, zatında, sıfatlarında, isimlerinde ve hükümlerinde bir olansın.
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Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım!
Kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla.
Bizi Cennetine, "La ilahe illallah" diyerek girenlerden eyle.
Âmin.
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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