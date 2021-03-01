Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 65: El Vacid

Allah'ın güzel isimlerinden altmış beşincisi El Vâcid'dir. “Kendisinden hiçbir şey gizlenemeyen, her şeyi var eden, varlık sahibi” manasına gelir.

Sen, el-Vâcid'sin.

Kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin.

Her şeyi var eden, varlık sahibisin.

Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan;

istediğini istediği vakit bulansın.

**

Sen, hiçbir şeyden mahrum olmayansın.

Güçlük çekmeyen, gücü yeten;

her muradına erişen ve her şeye vücûd verensin.

Vâcid isminin idrakine varan müminler,

âlemde var olan her şeyin, Sen'in iradenle olduğunu bilir.

Her şey daima Sen'in huzurundadır.

Hiçbir şey Sana karşı kendini gizleyemez.

Sen, emrini ve isteğini daima gerçekleştiren;

zalimleri dünyada ve âhirette cezalandıransın.

Sen kullarını yoksul iken zengin edensin.

Yol bilmezken, doğru yola sevk edensin.

**

Ey dilediğini dilediği vakit bulan Allah'ım!

Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey Sen'den gizli kalmaz.

Sen, her şeyi gören,

her şeyi bilen ve

her şeyi duyansın!

Bizlere temiz bir kalp ve kuvvetli bir iman nasip et.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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