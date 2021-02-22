Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 62: El-Mümit

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
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Allah'ın güzel isimlerinden 62'ncisi el-Mümît'tir. Ölümü yaratan, öldüren anlamına gelir.
Sen, el-Mümît'sin.
Ölümü yaratan, öldürensin.
Her canlıya ölümü tattıransın.
Kullarına, dünyaya geliş ve gidiş zamanı tayin edensin.
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Sen, ölümü ve hayatı, insanı sınamak üzere yaratansın!
Vakti gelince yaşamlarımıza son verecek olansın.
el-Mümît isminin idrakine varan Müslümanlar,
Sen'in dışındaki tüm varlıkların fani olduğunu bilir.
Sen, nerede olursak olalım, bizlere ölümü ulaştıransın.
Ölüm sonrası başlayacak devamlı hayata,
hazırlık yapılmasını tavsiye edensin.
Sen, her şeyi yaşatan ve öldüren, her şeye kâdir olansın.
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Ey, ölümü yaratan Allah'ım!
Hayat veren de Sen'sin, öldüren de…
Kalplerimizdeki perdeyi kaldır.
Bizi bağışla.
Âmin
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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