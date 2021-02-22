Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 61: El-Muhyi

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
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Allah'ın güzel isimlerinden 61'incisi el-Muhyî'dir. İhya eden, dirilten, can bağışlayan anlamına gelir.
Sen, el- Muhyî'sin!
İhya eden, dirilten, can bağışlayansın.
Hayat ve sağlık verensin.
Öldüren ve diriltecek olansın.
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Sen, yoktan var edip hayat verensin.
Her şeye kâdir olansın.
Sen'in el- Muhyî isminin idrakine varan Müslümanlar, hayatın kendilerine ait olmadığını, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu bilir.
Öldüren ve dirilten yalnız Sen'sin.
Muhyî isminle yarattıklarına can verensin.
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Ey can veren Allah'ım!
Muhyî ismin hürmetine kalplerimize hayat ver.
Âmin
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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