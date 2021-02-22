Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 61: El-Muhyi

Allah'ın güzel isimlerinden 61'incisi el-Muhyî'dir. İhya eden, dirilten, can bağışlayan anlamına gelir.

Sen, el- Muhyî'sin!

İhya eden, dirilten, can bağışlayansın.

Hayat ve sağlık verensin.

Öldüren ve diriltecek olansın.

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Sen, yoktan var edip hayat verensin.

Her şeye kâdir olansın.

Sen'in el- Muhyî isminin idrakine varan Müslümanlar, hayatın kendilerine ait olmadığını, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu bilir.

Öldüren ve dirilten yalnız Sen'sin.

Muhyî isminle yarattıklarına can verensin.

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Ey can veren Allah'ım!

Muhyî ismin hürmetine kalplerimize hayat ver.

Âmin

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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