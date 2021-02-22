Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 60: El-Muid

Allah'ın güzel isimlerinden 60'ıncısı el-Muîd'dir. Öldükten sonra tekrar dirilten anlamına gelir.

**

Sen, el-Muîd'sin!

Öldükten sonra tekrar diriltensin.

Varlıkları yeniden yaratansın.

Mahşerde ruhları bedenlerine döndürecek,

kullarını hesaba çekecek olansın.

**

Sen, Mübdî' isminle, varlıkları örneksiz yaratan,

Muîd isminle yeniden diriltecek olansın.

Sen, hayatın tüm yönleriyle bir sınav olduğunu unutturmayansın.

Mahşerde tüm kullarının, Sen'in huzurunda hesaba çekileceğini bildirensin.

Varlıkları yok olduktan sonra tekrar yaratacak olan Sen'sin.

el-Muîd isminin idrakine varan kullarına,

öldükten sonra dirilmenin hak olduğunu bildirensin.

**

Yoktan var eden Sen,

öldürüp, yeniden yaratacak olan Sen'sin.

Ey Rabbimiz!

Ebedi ve dâimî olan ancak Sen'sin.

O zor günde, bize rahmetinle muamele eyle!

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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