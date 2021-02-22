Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 60: El-Muid

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden 60'ıncısı el-Muîd'dir. Öldükten sonra tekrar dirilten anlamına gelir.
**
Sen, el-Muîd'sin!
Öldükten sonra tekrar diriltensin.
Varlıkları yeniden yaratansın.
Mahşerde ruhları bedenlerine döndürecek,
kullarını hesaba çekecek olansın.
**
Sen, Mübdî' isminle, varlıkları örneksiz yaratan,
Muîd isminle yeniden diriltecek olansın.
Sen, hayatın tüm yönleriyle bir sınav olduğunu unutturmayansın.
Mahşerde tüm kullarının, Sen'in huzurunda hesaba çekileceğini bildirensin.
Varlıkları yok olduktan sonra tekrar yaratacak olan Sen'sin.
el-Muîd isminin idrakine varan kullarına,
öldükten sonra dirilmenin hak olduğunu bildirensin.
**
Yoktan var eden Sen,
öldürüp, yeniden yaratacak olan Sen'sin.
Ey Rabbimiz!
Ebedi ve dâimî olan ancak Sen'sin.
O zor günde, bize rahmetinle muamele eyle!
Âmin
***
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
***
Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
____________________________________________
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!
Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.
YOUTUBE 👉 Fikriyat
Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden ikincisi Er-Rahmân'dır. “Dünyada bütün mahlûkata sonsuz merhametiyle...
Allah'ın güzel isimlerinden üçüncüsü er -Rahîm’dir. “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf...
Allah'ın güzel isimlerinden dördüncüsü el Melik’tir. “Görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi,...
Allah'ın güzel isimlerinden beşincisi el -Kuddûs’tür. “Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise...
Allah'ın güzel isimlerinden altıncısı es -Selam’dır. “Esenlik veren, her türlü tehlikelerden...