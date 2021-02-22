Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 59: El-Mübdi’

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden 59'uncusu El-Mübdî’dir. Yoktan yaratıp, var eden anlamına gelir.
**
Sen, el- Mübdî'sin.
Yoktan yaratıp, var edensin.
Bütün varlıkları örneksiz olarak ilk baştan yaratansın.
Var olmayanları var eden ancak Sen'sin.
**
Sen'in el-Mübdî' ismin başlangıcı ifade eder.
Yaratmayı ilk olarak başlatan,
sonra onu tekrar eden yalnızca Sen'sin.
Sen, bütün varlıkları örneksiz şekilde yaratansın.
Her şeyi derin ve değişmez kurallara bağlayansın.
Kâinattaki her şeyi malzemesiz yaratan;
kullarına, lütfunu tekrar tekrar verensin.
**
Ey yoktan yaratıp, var eden Allah'ım!
Bize gücümüzün yetmediği işler yükleme.
Kolaylaştır, zorlaştırma.
Bizi dünya ve ahirette düşkünlüklerden koru.
Âmin
***
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
***
Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
____________________________________________
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!
Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.
YOUTUBE 👉 Fikriyat
Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden ikincisi Er-Rahmân'dır. “Dünyada bütün mahlûkata sonsuz merhametiyle...
Allah'ın güzel isimlerinden üçüncüsü er -Rahîm’dir. “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf...
Allah'ın güzel isimlerinden dördüncüsü el Melik’tir. “Görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi,...
Allah'ın güzel isimlerinden beşincisi el -Kuddûs’tür. “Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise...
Allah'ın güzel isimlerinden altıncısı es -Selam’dır. “Esenlik veren, her türlü tehlikelerden...