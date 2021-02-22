Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 59: El-Mübdi’

Allah'ın güzel isimlerinden 59'uncusu El-Mübdî’dir. Yoktan yaratıp, var eden anlamına gelir.

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Sen, el- Mübdî'sin.

Yoktan yaratıp, var edensin.

Bütün varlıkları örneksiz olarak ilk baştan yaratansın.

Var olmayanları var eden ancak Sen'sin.

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Sen'in el-Mübdî' ismin başlangıcı ifade eder.

Yaratmayı ilk olarak başlatan,

sonra onu tekrar eden yalnızca Sen'sin.

Sen, bütün varlıkları örneksiz şekilde yaratansın.

Her şeyi derin ve değişmez kurallara bağlayansın.

Kâinattaki her şeyi malzemesiz yaratan;

kullarına, lütfunu tekrar tekrar verensin.

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Ey yoktan yaratıp, var eden Allah'ım!

Bize gücümüzün yetmediği işler yükleme.

Kolaylaştır, zorlaştırma.

Bizi dünya ve ahirette düşkünlüklerden koru.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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