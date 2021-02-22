Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 57: El-Hamid

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
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Allah'ın güzel isimlerinden 57'ncisi el-Hamîd'dir. Hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen ve şükredilen anlamına gelir.
Sen el-Hamîd'sin.
Hamd edilensin.
Bütün varlığın diliyle övülen ve şükredilensin.
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Sen, el-Hamîd isminin tecellisi ile kulunu,
rıza makamına ulaştıran,
sayısız nimetlere kavuşturan,
pek çok sevapla ödüllendirensin.
el- Hamîd isminle şükreden kulların,
nimetin Sen'den geldiğini bilir.
Tüm hamdüsenalar Sana mahsustur.
Hamd mertebesinin en güzel örneği Efendimiz (sav),
sıkıntılı anlarında şöyle derdi;
"Her hâlükârda Allah'a hamd olsun."
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Ey, bütün güzelliklerle övülen,
sayısız lütuf ve nimetlerine şükredilen Allah'ım!
Yüceler yücesi olan isminin hürmetine bize helâl rızık ver.
Rızkımız uzakta ise yaklaştır, yakındaysa kolaylaştır;
az ise çoğalt, çok ise bereketlendir.
Âmin
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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