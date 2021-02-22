Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 43: El-Kerim

Allah'ın güzel isimlerinden kırk üçüncüsü el-Kerim’dir. “Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden” manasına gelir.

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Sen, el-Kerîm'sin!

Sonsuz kerem sahibi, sebepsiz olarak varlıklara lütufta bulunansın.

Yarattıklarına karşılıksız nimet veren, günah ve kusurları örtensin.

Her türlü eksiklikten uzaksın.

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Sen'in el-Kerîm ismin, cömertliğini ve lütfunun genişliğini ifade eder.

Kerîm ismini anan kullarının rızkı bollaşır, kazancı bereketlenir.

Sen, insana çalışıp çabalamasını buyuran, yarattıklarına sayısız ikramda bulunansın.

Cömertçe veren, verdiği için de karşılık beklemeyensin.

Kullarına idrak, muhakeme, hafıza ve konuşma yeteneği verensin.

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Ey lütuf ve ihsanı bol, Kerîm olan Allah'ım!

Bizi sonsuz ikramına şükredenlerden, cennetine kabul ettiklerinden eyle.

Âmin.

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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