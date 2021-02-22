Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 42: El- Celil

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden kırk ikincisi el-Celil'dir. "Şanına yakışmayan ve yaramayan şeylerden uzak. Zatı ve sıfatları pek büyük ve ulu" manasına gelir.
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Sen, el-Celîl'sin!
Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın.
Mâlik, Âlim, Kâdir gibi yüce sıfatların yegâne sahibi Sen'sin.
Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip, mükâfatlarını artıransın.
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Sen, zatının tüm sıfatlarını taşıyansın.
Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın.
Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın.
Bol bol veren, lütufta bulunan, kâinatı kuşatansın.
Sen el-Celîl isminle sıfatlarında sınır olmayansın.
Peygamber Efendimizin namazlarından sonra söylediği gibi:
"Allah'ım! Selâm Sen'sin.
Selâmet ve esenlik Sen'dendir.
Ey celâl ve ikrâm sahibi Allah'ım!
Sen temiz, pak ve yücesin!"
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Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım!
Sen'in korumana sığınır ve Sen'den yardım dileriz.
Bizleri Celîl isminle kuşat.
Âmin
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
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