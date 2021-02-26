Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 40: El-Mukit

Allah'ın güzel isimlerinden kırkıncısı El Mukit’dir. “Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden” manasına gelir.

***

Sen, el-Mukît'sin!

Her şeyin rızkını belirli ölçüye göre takdir edensin.

Her yaratılmışın rızkını veren, tayin edensin.

Mukît isminle Sen, kullarının amellerine şahit olan, onları koruyan ve mükâfatlarını verensin.

***

Sen, her varlığın olduğu gibi insanın da gıdasını yaratansın.

Sen, canlıların yaşamı için rızık verensin.

İşiten kulağımız, gören gözümüz için şükrettiren, bizleri şereflendirensin.

Müminlere nimetlerini hatırlatan, cömert olansın.

Aklımızı, kalbimizi ve ruhumuzu besleyensin.

Sen el-Mukît isminle, tevekküle yönlendirensin.

İbadeti ruhun, ilmi aklın, sevgiyi gönlün, imanı kalbin gıdası kılansın.

***

Ey eşsiz rahmetiyle tüm varlıkları besleyen Allah'ım!

Dilediğin herkesi dilediğin şekilde rızıklandıransın.

Üzerimizden takdir ettiğin rızkını kesme.

Âmin.

***

Sen, el-Mukît'sin!

Her şeyin rızkını belirli ölçüye göre takdir edensin.

Her yaratılmışın rızkını veren, tayin edensin.

Mukît isminle Sen, kullarının amellerine şahit olan, onları koruyan ve mükâfatlarını verensin.

***

Sen, her varlığın olduğu gibi insanın da gıdasını yaratansın.

Sen, canlıların yaşamı için rızık verensin.

İşiten kulağımız, gören gözümüz için şükrettiren, bizleri şereflendirensin.

Müminlere nimetlerini hatırlatan, cömert olansın.

Aklımızı, kalbimizi ve ruhumuzu besleyensin.

Sen el-Mukît isminle, tevekküle yönlendirensin.

İbadeti ruhun, ilmi aklın, sevgiyi gönlün, imanı kalbin gıdası kılansın.

***

Ey eşsiz rahmetiyle tüm varlıkları besleyen Allah'ım!

Dilediğin herkesi dilediğin şekilde rızıklandıransın.

Üzerimizden takdir ettiğin rızkını kesme.

Âmin.

***

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

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