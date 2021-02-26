Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 36: Eş-Şekur

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
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Allah'ın güzel isimlerinden otuz altıncısı Eş Şekur’dür. “Az amele, çok sevap veren” manasına gelir.
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Sen eş-Şekûr'sun!
Sen'in rızan için yapılan iyiliklere, daha fazlasıyla karşılık verensin.
Kulunun iyi bir amelini, az veya çok her itaatini, fazlasıyla ödüllendirensin.
Şükrü, ziyadesiyle mükâfatlandıran, hiçbir teşekkürü karşılıksız bırakmayansın.
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Günahları bağışlayan, cezalandırmakta acele etmeyen, iyilikler için fırsatlar sunansın.
Kulun güzel davranışları, hamd ve şükür yalnız Sana'dır.
Sen artıran, ortaya çıkaran; minnet ve övgü duygularına layık olan yüce zatsın.Şefkat ve mükâfat yalnız Sen'dendir.
Şükür, kula verilen ihsan ve nimetin artırılma sebebidir.
Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi "Şükreden kişi kendi lehine şükretmiş olur."
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Cömertliği ile şeref bahşeden, kullarına akıl, irade ve vicdan veren Allah'ım!
Bizi nimete hakkıyla mukabele edenlerden; şükretme duygusuna şükredenlerden eyle.
Âmin.
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
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