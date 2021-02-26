Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 36: Eş-Şekur

Allah'ın güzel isimlerinden otuz altıncısı Eş Şekur’dür. “Az amele, çok sevap veren” manasına gelir.

***

Sen eş-Şekûr'sun!

Sen'in rızan için yapılan iyiliklere, daha fazlasıyla karşılık verensin.

Kulunun iyi bir amelini, az veya çok her itaatini, fazlasıyla ödüllendirensin.

Şükrü, ziyadesiyle mükâfatlandıran, hiçbir teşekkürü karşılıksız bırakmayansın.

***

Günahları bağışlayan, cezalandırmakta acele etmeyen, iyilikler için fırsatlar sunansın.

Kulun güzel davranışları, hamd ve şükür yalnız Sana'dır.

Sen artıran, ortaya çıkaran; minnet ve övgü duygularına layık olan yüce zatsın.Şefkat ve mükâfat yalnız Sen'dendir.

Şükür, kula verilen ihsan ve nimetin artırılma sebebidir.

Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi "Şükreden kişi kendi lehine şükretmiş olur."

***

Cömertliği ile şeref bahşeden, kullarına akıl, irade ve vicdan veren Allah'ım!

Bizi nimete hakkıyla mukabele edenlerden; şükretme duygusuna şükredenlerden eyle.

Âmin.

***

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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