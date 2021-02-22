Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 31: El- Latif

Allah'ın güzel isimlerinden otuz birincisi el Latif'tir. "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen" manasına gelir.

Sen el-Latîf'sin!

Lütuf ve ihsan sahibi olan, bütün incelikleri bilensin.

Nezaketle lütfeden, sezilmez yollardan kullarına kazançlar ulaştıransın.

Yarattıklarına yumuşak davranan;

onların ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar bilip, karşılayansın.

Kullarına bilmedikleri ve ummadıkları yerlerden ihsanda bulunansın.

***

Kullarına sayısız ilahi nimetler verensin.

Latîf ismin ile en gizli hususları dahi bilen,

her şeyi çok hassas bir şekilde düzenleyensin.

Gönüllerdeki duygu ve düşünceleri, ortaya çıkaran gücün, sahibisin.

***

Kederleri dahi sevinçle karışık olarak yaratansın.

Kullarına rahmet kapılarını açan;

kimsenin tesellisine muhtaç etmeden, dualara icabet edensin.

***

Ey eşsiz güzelliklerin sahibi olan Allah'ım!

Bizi ihsanına sadık olanlardan, yolundan ayrılmayanlardan eyle.

Lütfuna şükrederek, huzuruna gelenlerden kıl.

Âmin

***

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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