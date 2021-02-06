Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 14: El Musavvir

Allah'ın güzel isimlerinden on dördüncüsü el Musavvir’dir. “Varlıklara şekil veren” manasına gelir.

***

Sen, el-Musavvir'sin!

Tasvir eden, her şeye bir şekil verensin.

Senin Musavvir ismin, yaratmanın nihai halini teşkil eder.

Yarattıklarını ince özelliklerle ve farklılıklarla şekillendirir, ruhunu belirlersin.

"Ol!" deyince olduran kudretin sahibisin.

Yarattıklarını bir örneğe, maddeye, müddete ve yardımcıya muhtaç olmadan yaratansın.

Musavvir ismin ile Sen, yarattıklarına son şeklini veren, ona has özellikler ihsan edensin.

Her şeye özel bir suret ve bir özellik veren; her şeyi en hassas şekilde dengeleyensin.

Hayal dünyası ile aklı harekete geçiren, hayalin maddeye yansımasını, elle tutulur gözle görülür hale gelmesini sağlayansın.

***

Ey yarattıklarını eşsiz, benzersiz ve inceliklerle yaratan Allah'ım!

Kalplerimizi ve suretimizi nurunun tecellisine ayna kıl.

Âmin.

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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