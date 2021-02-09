Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 12: El Halik

Allah'ın güzel isimlerinden on ikincisi el Halik’dir. “Yaratan, yoktan var eden” manasına gelir.

***

Sen, el-Hâlik'sin!

Yaratan, yoktan var edensin.

Takdirine uygun, eşsiz ve benzersiz yaratansın.

Sen kâinattaki bütün varlıkları yaratan, her şeyin varlığını geçeceği halleri belirleyensin.

Bir şeyi yoktan var etmek ancak Sen'in Hâlik ismine mahsustur.

Sonsuz yaratma gücüne sahip olan yalnızca Sen'sin.

***

Sen evreni, gökleri, yeri ve bütün yaratılmışları yaratan, onların gidişatını belirleyensin.

Her şeyin ömrünü, şeklini, suretini, zamanını, şahit olacağı olayları düzenleyensin.

Varlığın kendisini ve mayasını yaratansın.

Sen, var olduğu sürece yarattıklarının geçireceği hali belirleyensin.

Sen, insana ruh veren, insanı kemale ulaştıracak olan yolu yaratan,

ona irade ve akıl bahşedensin.

***

Ey kudreti sonsuz, mutlak ve eşsiz yaratıcı olan Allah'ım!

Bizi yarattıklarının fıtratını bozanlardan ve değiştirenlerden eyleme.

Âmin.

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

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