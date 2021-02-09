Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 12: El Halik

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden on ikincisi el Halik’dir. “Yaratan, yoktan var eden” manasına gelir.
***
Sen, el-Hâlik'sin!
Yaratan, yoktan var edensin.
Takdirine uygun, eşsiz ve benzersiz yaratansın.
Sen kâinattaki bütün varlıkları yaratan, her şeyin varlığını geçeceği halleri belirleyensin.
Bir şeyi yoktan var etmek ancak Sen'in Hâlik ismine mahsustur.
Sonsuz yaratma gücüne sahip olan yalnızca Sen'sin.
***
Sen evreni, gökleri, yeri ve bütün yaratılmışları yaratan, onların gidişatını belirleyensin.
Her şeyin ömrünü, şeklini, suretini, zamanını, şahit olacağı olayları düzenleyensin.
Varlığın kendisini ve mayasını yaratansın.Sen, var olduğu sürece yarattıklarının geçireceği hali belirleyensin.
Sen, insana ruh veren, insanı kemale ulaştıracak olan yolu yaratan,
ona irade ve akıl bahşedensin.
***
Ey kudreti sonsuz, mutlak ve eşsiz yaratıcı olan Allah'ım!
Bizi yarattıklarının fıtratını bozanlardan ve değiştirenlerden eyleme.
Âmin.
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
***
Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
____________________________________________
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!
Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.
YOUTUBE 👉 Fikriyat
Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden ikincisi Er-Rahmân'dır. “Dünyada bütün mahlûkata sonsuz merhametiyle...
Allah'ın güzel isimlerinden üçüncüsü er -Rahîm’dir. “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf...
Allah'ın güzel isimlerinden dördüncüsü el Melik’tir. “Görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi,...
Allah'ın güzel isimlerinden beşincisi el -Kuddûs’tür. “Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise...
Allah'ın güzel isimlerinden altıncısı es -Selam’dır. “Esenlik veren, her türlü tehlikelerden...