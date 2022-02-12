Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 11: El Mütekebbir

Allah'ın güzel isimlerinden on birincisi el-Mütekebbir’dir. “Büyüklükte eşi, benzeri olmayan" manasına gelir.

***

Sen, el-Mütekebbir'sin!

Büyüklükte eşi benzeri olmayansın.

Her şeyde yüceliğini gösterensin.

Sen'in Mütekebbir ismin, ihtiyaç ve eksiklikten uzaktır.

Sen'in zatın ve sıfatların, mahiyeti bilinemeyecek kadar yücedir.

Büyüklük ve ululuk ancak Sana mahsustur.

***

İnsanın her şeye gücü yetmez, muhtaçtır…

Kendini yüce, büyük göstermesi, yalnızca gerçeği örter.

Çünkü her varlık, sahip olduklarına Sen'in lütfunla ulaşır.

Sen'in gücün ve kudretin ile nimetlere kavuşur.

Sen'in azametin, kâinattaki her şeyden üstündür.

Aklımız ve anlayışımız zatını kavramaktan, fikrimiz büyüklüğünü anlamaktan yoksundur.

***

Ey kudreti her şeye yeten, Mütekebbir olan Allah'ım!

Bizi büyüklenenlerden ve kibrine yenilenlerden eyleme.

Âmin

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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