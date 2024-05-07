Astım tedavisindeki gelişmeler "ağır" vakalarda iyileşme şansını artıracak

Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şehnaz Olgun Yıldızeli, şu an astımla ilgili tedavilerin hastaların lehine işlediğini belirterek, 5-6 yılda "dirençli" ve "tedavi edilmesi zor" denilen astım vakalarının daha fazla iyileşme şansına sahip olacaklarını belirtti.