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KÜLTÜR SANAT

Art Dubai dijital bölümüyle sanat ve teknoloji arasında köprü kurmayı hedefliyor

Renkli bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Art Dubai, küratörlüğünü Alfredo Cramerotti ile Auronda Scalera'nın paylaştığı 3. edisyonda, farklı ülkelerden 25 galeriyi konuk ediyor.

Art Dubai dijital bölümüyle sanat ve teknoloji arasında köprü kurmayı hedefliyor
Yayınlanma Tarihi: 29.2.2024 10:00:29 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 10:00

Sanat ve teknoloji arasında köprü kurmayı hedefleyen bölüm bu yıl, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve robotik gibi dijital sanat alanındaki yeni trendlere bakarak sanatın geleceği için olası yaklaşımlar sunmaya çalışıyor.

Hilton Contemporary ile fuara katılan Türk şirketi Ouchhh, SpaceX roketiyle uzaya yapay zeka veri sanat eserini gönderen ilk sanat stüdyosu olarak eserlerini fuarda sergiledi. "Human Cell Atlas" eseri bir yandan sonsuza dek ay yüzeyinde kalacak bir yandan da İstanbul dahil dünyanın pek çok sanat başkentinde sergilenecek.

Seçkide ayrıca Refik Anadol'un "Machine Hallucinations: Satellite Simulations", "Forest Pigmentations", "Floral Pigmentations" ve "Renaissance Dreams" eserleri yer dikkati çekiyor.

2001'den bu yana dijital sanat sahnesinde öne çıkan New York merkezli Bitforms de Manfred Mohr adlı galeri, fuara Claudia Hart, Rafael Lozano-Hemmer ve Refik Anadol gibi öncü sanatçıların eserleriyle katıldı.

Art Dubai dijital bölümünde, 1 Of 1, 37X, Art In Space, Bitforms, Cinello, Erma Gallery, Espace, GAZELL.iO, Leila Heller Gallery, Hilton Contemporary, Hofa Gallery, Holy Club Digital Art Gallery, Immaterika, Koshta.Collective, LOOTY, MakersPlace, MORROW collective, MORROW collective x Nifty Gateway, Nineteensixtyeight, Gallery Now, Sanji Gallery, Tabari Artspace, TAEX, TON Diamonds ve Unit London galerileri yer aldı.

Madinat Jumeirah'da gerçekleştirilen fuar, 3 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Etiketler Art Dubai Auronda Scalera Hilton Contemporary SpaceX Alfredo Cramerotti İstanbul Human Cell Atlas Espace Art In Space

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