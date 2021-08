Edebiyat ve fikir dergisi Muhit "Selçuklular" dosyasıyla raflarda...

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde, Ocak 2020’de yayın hayatına başlayan Muhit, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin eserleriyle katkı sunduğu Ağustos sayısıyla yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Temmuz sayısında Büyük Türkistan dosyasıyla çıkan dergi, bu ay da Selçuklular dosyasıyla okuru selamlıyor.

Dergi, usta çizer Hasan Aycın'ın mana dolu çizgisiyle açılıyor. Hasan Aycın'ı "Dördüncü Darbe" isimli şiiriyle Hüseyin Atlansoy, "Mahur Şarkılar" şiiriyle Arif Ay, "Nefs Muhasebesi" şiiriyle Mustafa İbakorkmaz, "Yirmi Metrekareye Sığmayan Her Anı" şiiriyle Tuba Kaplan takip ediyor. Zülal Sema, Ervanur Erdoğan, Mustafa Muharrem, Murat Güzel, Mehmet Tepe, Mustafa Uçurum, İbrahim Gökburun ve Mahmut Gürkan bu sayının diğer şairleri. Bu sayının arka kapak şiiri ise Ayşe Çelikkaya'ya ait: "Matematiği değişmez eve dönmenin / Sabah çıkarken bıraktığın yalnızlık / Akşam döndüğünde kucaklar seni."

Malazgirt Zaferi'nin 950. Yılında Selçuklular

Hazırladığı dosyalarla dikkat çeken Muhit, Ağustos sayısında da kitap hacminde bir dosyayla Selçukluları sayfalarına taşıyor. Birbirinden kıymetli isimlerin yazılarıyla katkı sunduğu Selçuklular dosyası, Cihan Piyadeoğlu'nun "Selçuklular: Selçuk Bey'den Sultan sencer'e?" başlıklı yazısıyla açılıyor. Piyadeoğlu'nu, "Malazgirt Savaşı: Türkiye'nin Oluşum Sürecinin En Büyük Adımı" başlıklı yazısıyla Haşim Şahin izliyor: "Malazgirt Savaşı pek çok tarihçi tarafından 'Anadolu'nun kapılarını Türklere açan savaş' olarak kabul edilse de Türklerin Anadolu'ya ilk gelişi Batı Hun dönemine kadar götürülür." Dosya, Seyfullah Kara'nın "Selçuklular ve İslamiyet", Pınar Kaya Tan'ın "Selçuklular, Hasan Sabbâh ve Bâtınîler", Aydın Usta'nın "Selçuklular ve Haçlılar", Erkan Göksu'nun "Türkiye Selçuklu Devleti", Tülay Metin'in "Selçuklu Şehirleri", Ahmet Ocak'ın "Nizâmiye Medreseleri", Muhsin Macit'in "Selçuklular Devrinde Türkçe", Muharrem Kesik'in Türkiye Selçuklu Devleti'nde Hükümdar, Saray, Taht ve Hakimiyet" ve Hamza Gündoğdu'nun "Türkiye Selçuklularında Cami, Mescit ve Türbeler" başlıklı yazılarıyla devam ediyor. Ahmet Çaycı, Anadolu Selçuklu saray mimarisini; Osman Avşar, Anadolu Selçuklu kervansaraylarını; Ayten Altıntaş, Anadolu Selçuklularındaki Tıbbi gelişmeleri; Sevinç Gök, Selçuklu çini ve seramiklerini; Ali Nihat Kundak ise Selçuklu minyatür sanatını yazıyor.

Öykü, Deneme

"Koku" isimli öyküsüyle Selma Aksoy Türköz, "Son Bakış" isimli öyküsüyle İbrahim Kaya bu sayıya hikâyeleriyle katkı sunan isimler.

"Dünyadaki adaletsiz görünümün sorumluları arasında para ve mal biriktirmeye tamah, bir türlü infak etmeye yanaşmama ilk sırada…" diyor Erol Göka "Cimri" başlıklı denemesinde. Leylâ İpekçi, "Yazmak dışarısının da içerisi olduğunu idrak edecek bir kap genişliği gerektiriyor." diyor "Sonsuz Şimdi'de Kendini Açan ve Örten Dil başlıklı yazısında. Dursun Çiçek, "Hikmet Dağı" başlıklı yazı dizisine devam ediyor. Kemal Sayar, "Ötekiler"i yazıyor. Ali Emre, Kanada'da yaşanan vahşeti bir yerlinin dilinden anlatıyor. Kâmil Yeşil, "Milli şefin treni niçin beyaz?" sorusunun cevabını veriyor. Ali K. Metin, Emel Özkan, Tayfun Doğan, Mustafa Özel, Yağız Gönüler ve Zeynep Acar yazılarıyla Muhit'in Ağustos sayısına omuz veren diğer isimler.