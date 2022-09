Her köşesinde bambaşka tarihi güzellikler barındıran ülkemizde ve her gün birbirinden önemli gelişmeler yaşanan dünyamızda yaşanan gündem haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. İşte bu hafta gündem olan başlıklar…

Türk-Japon dostluğunun temeli

Türk-Japon ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin, batışının üzerinden tam 131 yıl geçti. Eylül 1890'da dönüş yolunda, muhalif bir rüzgârla karşı karşıya kalıp, hasar alarak parçalanan Fırkateyni'n manevi mirası, törenler ile Türk ve Japon halklarının zihinlerinde canlılığını koruyor.

Bakü'nün kurtuluşunun 104. yıl dönümü

Azerbaycanlılar, Anadolu'dan kardeşlerinin yardımına koşan Mehmetçik ile komutanları Nuri Paşa'yı bugün de saygı ve minnetle hatırlıyor. Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan'da sadece 2 ay kaldı fakat ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanması ve Bakü'nün başkent olmasında önemli bir rol oynadı.

Pasif dış iskelet projesi tamamlandı

Askerin 40 kilograma kadar yükünü, yüzde 80 hafif hissettiren "Pasif Dış İskelet Projesi tamamlandı. Proje kapsamında askerin üzerine insan vücuduna uygun tasarlanmış mekanik bir dış iskelet giydirilerek askerin ihtiyaç duyduğu, balistik yelek, silah, sırt çantası gibi ağır yükler kolaylıkla taşınabilecek. Sistemin mekanik yapısı sayesinde yük doğrudan yere aktarılmış olacak.

Gündüz yemek yemek sağlığı güçlendirebilir

Bilim insanları, yemek zamanlamasının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini araştırdı. Araştırmada, gündüz yemek yiyen gece çalışanlarının ruh halinde herhangi bir değişiklik yaşanmazken, gece yemek yiyenlerde depresyon ve kaygı benzeri bozulmalar ortaya çıktı. Araştırmanın sonuçları Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler dergisinde yayımlandı.

"Küçük Emel" New York'ta

Suriyeli çocukların yaşadığı sıkıntıları dünya kamuoyuna duyurmak için hazırlanan 3,5 metrelik "Küçük Emel" adı verilen kukla, yolculuğuna New York'tan başladı. New York'un en büyük kütüphanesinin girişinde mini bir gösteri sunan kukla, gösteri sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Küçük Emel, New York'un 5 ilçesinde 3 hafta boyunca 50'ye yakın etkinliğe katılacak.

İklim değişikliği tazminatı

Dünyanın en yoksul ülkeleri, iklim değişikliğinin neden olduğu hasarın karşılığında "tazminat" talep etmek istiyor. İklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedildiği 17 ülke, Afrika kıtasında bulunuyor. Bu etkiler nedeniyle Afrika Boynuzu'nda 4 yıldır kuraklık yaşanıyor. ABD ise dünyayı en çok kirleten ülkeler sıralamasında Çin'in ardından 2'nci sırada geliyor.

Caretta Caretta kurtarma operasyonu

Muğla'da misinaya dolanan, nesli tükenme tehdidi altındaki Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Deniz kaplumbağasının boyun bölgesi ve yüzgeçlerine dolanan plastik ip, kesici alet yardımıyla çıkarıldı. Kendine gelmesi beklenen Caretta Caretta daha sonra mavi sulara bırakıldı.