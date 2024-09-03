Çocukları çizdikleri resimlerden nasıl anlarız?

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Özge Özkul: Çocuk resimlerini analiz ederken hangi yöntemleri veya teknikleri kullanıyorsunuz?

Çocuk resimlerini analiz etme aşamasında;

İnsan Çiz testi

Aile Çiz testi

Var Olmayan Hayvan Çiz testi şekline tekniklerin olduğunu belirten Barçağ, analizin detaylarını şöyle açıkladı:

"Aile, sorun gördüğü bir durum ile karşımıza gelir. Onlardan ilk olarak anemnez yani aile öyküsü alınır. Daha sonra konu ile ilgili planlama yapılır. Çocuğun materyallerin bulunduğu sakin ve dikkat dağıtmayan bir masaya geçmesi istenir. Oturma pozisyonunda bulunması gereklidir. Sırası ile;

İnsan Çiz testi

Aile Çiz testi

Var Olmayan Hayvan Çiz, testleri uygulanır. Çocuğa yönerge verilir; "Senden buraya bir insan resmi çizmeni istiyorum. Bitirdiğinde seninle onun hakkında sohbet edeceğiz'' gibi... Sonrasında resim üzerine konuşulur.

Çizdiği insan;

Kim,

En çok sevdiği yeri,

En sevmediği yeri, soruları sorulur.

Daha sonrasında çocuğa ikinci bir yönerge verilir; "Senden aile resmi çizmeni istiyorum. Bitirdiğinde seninle onun hakkında sohbet edeceğiz'' denir. Çizim bittiğinde resim üzerine konuşulur. Çocuk çizdiği resmi kendi uygun gördüğü şekli ile açıklar, anlaşılmayan kısımlar "burada ne çizmek istedin" şeklinde çocuğa sorulur. Sonrasında gerekli görülürse, çocuktan var olmayan bir hayvan çizmesi istenir. Yönerge olarak, onu heyecanlandıran, merak uyandıran bir yaklaşımla; ''Senden var olmayan, hiç bilmediğimiz bir hayvan çizmeni istiyorum, herkesin bildiği gördüğü değil, senin hayal gücüne bırakıyorum. Bakalım nasıl bir hayvan çizeceksin" denir, sonrasında üzerine sohbet edilir. "Bu hayvan ne ile beslenir?" sorusu bu testin ana sorusudur. Cevap çocuğun dürtüleri ile ilgili bilgi verir.