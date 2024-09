Çocukları çizdikleri resimlerden nasıl anlarız?

Çoğu kişi çocukları anlamanın zor olduğundan dem vurur. Oysa ki çocukların içleri de dışları gibi parlak ve şeffaftır. Tek yapmamız gereken iyi bir gözlemci olmak ve onları sıkmadan, strese sokmadan anlamaya çalışmaktır. Bu anlamlandırma yollarından biri de çizdikleri resimlerde saklıdır. Çocuklar iç dünyalarındaki çatışmaları, soruları, korkularını ya da sevinçlerini kimi zaman çizdikleri resimlerle bizlere anlatırlar. Kimi korkusunu büyük figürler çizerek gösterir kimi mutluluğunu tüm ailesini tek kareye sığdırarak çizdiğinde gösterir. Örneğin; annesinden yana sevgi eksikliği yaşayan çocuk, bunu kolları olmayan bir anne figürü çizerek anlatır. Peki, bu her zaman için doğru ve geçerli midir? Hayır. Her çocuk kendini çok farklı yollarla anlatır, biz bugün, resim yapmayı seven ve kendisini resim yaparak ifade eden çocukların ne anlatmak istediğiyle ilgileneceğiz. Çocuk resimleri analisti Ayşe Melis Barçağ ile çizgilerle çocukların ruh halleri üzerine konuştuk.