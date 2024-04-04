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BİLİM-TEKNOLOJİ

NASA, saniyelerin daha hızlı geçtiği Ay için yeni bir saat geliştirecek

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), saniyelerin Dünya'ya göre daha hızlı geçtiği Ay için yeni bir saat geliştirmeyi planlıyor.

NASA, saniyelerin daha hızlı geçtiği Ay için yeni bir saat geliştirecek
Yayınlanma Tarihi: 4.4.2024 10:08:51 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 10:08

Söz konusu saat, Dünya'daki gibi bir zaman dilimi değil Ay'a özel bir zaman referansı olacak.

Ay'da Dünya'ya göre daha az yer çekimi olduğu için zaman, günde 58,7 mikrosaniye daha hızlı akıyor. Bu nedenle Beyaz Saray, NASA ve diğer ABD ajanslarına, uluslararası ajanslarla çalışılarak Ay'a özel bir zaman referans sisteminin hazırlanması talimatını verdi.

NASA Uzay İletişimi ve Navigasyon Programı (SCaN) yetkilisi Kevin Coggins, yaptığı açıklamada, "Ay'daki bir atom saati, Dünya'dakinden farklı bir hızda işler. Ay ya da Mars gibi bir başka bir gökcismine gittiğinizde her birinin kendi kalp atış hızına sahip olması mantıklıdır." dedi.

Coggins, Ay'daki her şeyin hızlandırılmış Ay saatine göre çalışacağını ancak Dünya'daki gibi yaz ve kış saati uygulaması olmayacağını belirtti.

NASA'nın daha önce Ay'a gönderdiği astronotların saat taktığını ancak saniyelerin o günlerde şimdiki kadar önemli olmadığını kaydeden Coggins; GPS, uydular, karmaşık bilgisayar ve haberleşme sistemleri gibi yüksek teknolojili sistemlerde mikrosaniyelerin bile önemli olduğunu vurguladı.

- 2026 sonuna kadar Ay saati için plan hazırlanacak

Beyaz Saray, NASA'nın bu yılın sonuna kadar bir ön fikir üretmesini, 2026 sonunda kadar da nihai bir plan hazırlamasını istiyor.

Dünya'ya yakın yörüngede bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu, Eşgüdümlü Evrensel Zamanı (UTC) kullanmaya devam edecek ancak Dünya'da bile zamanın "artık saniyeler" ortaya çıkaracak şekilde hızlanıp yavaşlaması nedeniyle NASA'nın yeni "uzay zamanının" nerede devreye alınacağını tespit etmesi gerekiyor.

2023'te Avrupa Uzay Ajansı, bir günün 29,5 Dünya günü sürdüğü Ay için müşterek bir zaman referansı geliştirilmesi gerektiğini açıklamıştı.

NASA, Eylül 2025'te bilimsel incelemelerde bulunmak üzere, Artemis Misyonu çerçevesinde, Ay'ın yörüngesine astronotlar göndermeyi hedefliyor.

NASA, 10 Ocak'ta, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı gerekçesiyle mürettebatın Ay'a inişinin 2026'ya ertelendiğini bildirmişti.

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Etiketler ABD Havacılık ve Uzay Ajansı Uluslararası Uzay İstasyonu Avrupa Uzay Ajansı Artemis Misyonu Kevin Cogins NASA Uzay İletişimi ve Navigasyon Programı Mars ABD Beyaz Saray Ay NASA dünya GPS

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