MOSSAD ajanlarının alçak taktikleri

Hukuksuz şekilde ortaya çıktığı tarihten itibaren Orta Doğu coğrafyasını kana bulayan işgalci İsrail 'in zalim eylemlerinde kullandığı en önemli maşası her zaman MOSSAD oldu. Dünyadaki hemen her ülkeye sızma harekatında bulunan MOSSAD'ın en hain taktiklerinden birisi de Filistinli kisvesi. Bu şekilde Filsitinlilerin yakın takibini yapan MOSSAD, istihbarat faaliyetlerini düzenleyebiliyor. MİT son dönemde gerçekleştirdiği pek çok operasyonla MOSSAD ajanlarını yakalayarak tüm bu çabaları boşa çıkardı.

◾ Uluslararası hukuk teorisine aykırı olarak kurulduğu tarihten itibaren Orta Doğu'da kaos çıkarmak, insan hakları ihlallerini yaygınlaştırmak ve zulmü yaymak peşinde olan işgalci İsrail'in kirli amaçlarını gerçekleştirmek için kullandığı maşası genellikle MOSSAD oldu.

◾ "İstihbarat ve Özel Harekâtlar Enstitüsü" anlamına gelen MOSSAD, kuruluş tarihi olan 13 Aralık 1949'dan bu yana onlarca ülkede operasyon yürüterek insanların gözünde Filistin davasını boşa çıkarmak için durmadan çalışıyor. MOSSAD hain emellerini gerçekleştirirken pek çok taktik kullanıyor. Bunlardan birisi ve belki de en önemlisi ise Filistinlilerin masum davası üzerinden kurdukları algı operasyonu.

MOSSAD nedir?

1949 tarihinde kurulan İstihbarat ve Özel Harekâtlar Enstitüsü temelde dünyada var olan Yahudi nüfusunu korumayı amaç edindiğini söylese de var olduğu günden bu yana pek çok noktada hukuksal zeminde "katliam" olarak nitelendirilebilecek eylemlere imza attı.

◾ Resimde görülen Muhammed Salhab, 2021 yılında MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla ele geçirildiğinde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisiydi.

◾ Filistin üzerine gerçekleştirilen hemen her programa giden Salhab, protestolara katıldığı gibi bu konularda hassas olan sivil toplum örgütleriyle de dirsek temasındaydı.

Filistin Sivil Toplum Örgütleri nedir?

Türkiye'de yaşayan Filistinlilerin dayanışma için kurdukları örgütler, kuruluşlar.

◾ Öyle ki Muhammed Salhab'ın bir buçuk sene en yakınında bulunan ev arkadaşı Amr Mansour, Salhab'ın bir kez İsviçre'ye gittiğine şahit olduğunu söylemiş, "Uzmanlık eğitimini Avrupa'da almak istiyordu. Bunun için de İsviçre'de bir dernekle irtibatlı olduğunu söylemişti. Ben hareketlerinden hiç şüphelenmedim" cümleleriyle MOSSAD ajanlarının gizlenmede ne denli mahir olduklarını açıklamıştı.

◾ Salhab burada nişanlanmıştı. Salhab'ın nişanlısı F.R.O, "Tanıştıktan kısa süre sonra Muhammed'i ailem ile tanıştırmak istedim. Ancak Muhammed önce İstanbul'a ardından da İsviçre'ye gideceğini, döndüğünde tanışabileceğini söyledi. Geri döndüğünde de ailemle tanıştı" demişti.

◾ 3 Eylül 2021 sabahı hastanedeki nöbetinden çıkıp evine giden Salhab'ın, öğleye doğru, "Cuma namazına gidiyorum" diyerek evden çıktığı ve bir daha geri dönmediği belirlenmiş, Salhab'ın yurt dışına giderken arkadaşlarına, "Tıp kongresine gidiyorum", "Ürdün'de babamla buluşacağım", "Burs almak için bir şirketle görüşeceğim" diye yalanlar söylediği tespit edilmişti.

◾ Kaybolduğu gün pek çok habere konu olan Muhammed Salhab'ın MİT tarafından tutuklanması kendisinin bir MOSSAD ajanı olduğu gerçeğini gün yüzüne çıkarmıştı.

◾ Böylece MOSSAD'ın daha önce de sıklıkla kullandığı "Filistin kisvesi" taktiği ortaya çıkmış oldu. MOSSAD dünya üzerinde giremediği, sızamadığı noktalarda Filsitinli kimliklerini kullanıyor.

◾ Eğittiği ve özel olarak yetiştirdiği ajanlarını vatanından uzaklaştırılmış Filistinli olarak lanse edip, Filistinliler hakkında diğer ülkelerde bilgiler toplayarak çok önemli istihbarat faaliyetleri gerçekleştiriyor.