MOSSAD ajanlarının alçak taktikleri

Hukuksuz şekilde ortaya çıktığı tarihten itibaren Orta Doğu coğrafyasını kana bulayan işgalci İsrail'in zalim eylemlerinde kullandığı en önemli maşası her zaman MOSSAD oldu. Dünyadaki hemen her ülkeye sızma harekatında bulunan MOSSAD'ın en hain taktiklerinden birisi de Filistinli kisvesi. Bu şekilde Filsitinlilerin yakın takibini yapan MOSSAD, istihbarat faaliyetlerini düzenleyebiliyor. MİT son dönemde gerçekleştirdiği pek çok operasyonla MOSSAD ajanlarını yakalayarak tüm bu çabaları boşa çıkardı.