Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 93: En Nur

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden en-Nur; "alemleri nurlandıran, aydınlatan" manasına gelir.
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Sen, en- Nur'sun!
Âlemleri nurlandıran, aydınlatansın.
Nur isminin tecellisi ile kalpler aydınlanır; kâinat, zihinler ve gönüller nurlanır.
Sen, gökleri ve yeri aydınlatıp, karanlık perdesini kaldıransın.
Nurunla yarattıklarını hidayete erdiren; doğru yola yönlendirensin.
İman edenleri karanlıklardan aydınlığa çıkaransın.
Sen dilediğini nuruna kavuşturan; zihinlere ve gönüllere aydınlık ihsan edensin.
Peygamber Efendimizin (sav) duasında söylediği gibi;
"Allah'ım! Bedenimizi nur eyle."
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Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım!
Bize merhamet et, kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır.
Âmin...
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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