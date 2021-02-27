Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 93: En Nur

Allah'ın güzel isimlerinden en-Nur; "alemleri nurlandıran, aydınlatan" manasına gelir.

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Sen, en- Nur'sun!

Âlemleri nurlandıran, aydınlatansın.

Nur isminin tecellisi ile kalpler aydınlanır; kâinat, zihinler ve gönüller nurlanır.

Sen, gökleri ve yeri aydınlatıp, karanlık perdesini kaldıransın.

Nurunla yarattıklarını hidayete erdiren; doğru yola yönlendirensin.

İman edenleri karanlıklardan aydınlığa çıkaransın.

Sen dilediğini nuruna kavuşturan; zihinlere ve gönüllere aydınlık ihsan edensin.

Peygamber Efendimizin (sav) duasında söylediği gibi;

"Allah'ım! Bedenimizi nur eyle."

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Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım!

Bize merhamet et, kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır.

Âmin...

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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