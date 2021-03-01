Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 72: El Muahhir

Allah'ın güzel isimlerinden yetmiş ikincisi el-Muahhir'dir. “Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan, istediğini geride bırakan” manasına gelir.

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El-Muahhir

Sen, el-Muahhir'sin.

Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltansın.

İstediğini geride bırakansın.

Emir ve yasaklarına uymayanları zelil edensin.

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el-Muahhir isminin idrakine varan müminler,

imtihan dünyasında olduklarını unutmazlar.

Sen'in el-Muahhir ismin, Mukaddim isminin karşısında bulunur.

Dilediğini öne alan, dilediğini arkada bırakan yalnız Sen'sin.

Emirlerine uyan müminlerin, dereceleri ve mertebelerini yükseltensin.

Kulluk vazifesinde kusur işleyenlere ise lütfunla muamele edensin.

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Ey dilediğini geri bırakan Allah'ım!

Dilediğini yapmaya muktedir olan yalnız Sen'sin!

Bizi geri bıraktıracak şeylerden koru ve bizlere afiyet nasip eyle.

Âmin

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Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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