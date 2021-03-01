Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 72: El Muahhir

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden yetmiş ikincisi el-Muahhir'dir. “Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan, istediğini geride bırakan” manasına gelir.
**
El-Muahhir
Sen, el-Muahhir'sin.
Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltansın.
İstediğini geride bırakansın.
Emir ve yasaklarına uymayanları zelil edensin.
**
el-Muahhir isminin idrakine varan müminler,
imtihan dünyasında olduklarını unutmazlar.
Sen'in el-Muahhir ismin, Mukaddim isminin karşısında bulunur.
Dilediğini öne alan, dilediğini arkada bırakan yalnız Sen'sin.
Emirlerine uyan müminlerin, dereceleri ve mertebelerini yükseltensin.
Kulluk vazifesinde kusur işleyenlere ise lütfunla muamele edensin.
**
Ey dilediğini geri bırakan Allah'ım!
Dilediğini yapmaya muktedir olan yalnız Sen'sin!
Bizi geri bıraktıracak şeylerden koru ve bizlere afiyet nasip eyle.
Âmin
***
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
***
Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
____________________________________________
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!
Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.
YOUTUBE 👉 Fikriyat
Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden ikincisi Er-Rahmân'dır. “Dünyada bütün mahlûkata sonsuz merhametiyle...
Allah'ın güzel isimlerinden üçüncüsü er -Rahîm’dir. “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf...
Allah'ın güzel isimlerinden dördüncüsü el Melik’tir. “Görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi,...
Allah'ın güzel isimlerinden beşincisi el -Kuddûs’tür. “Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise...
Allah'ın güzel isimlerinden altıncısı es -Selam’dır. “Esenlik veren, her türlü tehlikelerden...