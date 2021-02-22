Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 58: El-Muhsi

Allah'ın güzel isimlerinden 58'incisi el-Muhsî'dir. Gizliden haberdar olan anlamına gelir.

**

Sen, el- Muhsî'sin.

Gizliden haberdar olansın.

Yarattığın ve yaratacağın bütün varlıkların sayısını bilensin.

**

Sen el- Muhsî isminin hükmü ile kulunun nefeslerini,

küçük ve büyük bütün amellerini,

göz ardı etmeksizin sayansın.

Gizli, aşikâr her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla görensin.

Her şeyi olduğu vaziyette, açıkça görensin.

Sen, kulunun maksadını, gönlündeki niyetini bilensin.

İyi-kötü bütün yaptıklarımızı bilen,

her şeyi bir bir sayansın.

**

Ey istisnasız her şeyi gören ve bilen Allah'ım!

Bize her işimizde hayır ve şerri, eğri ve doğruyu bildir.

Bizlere rahmetinle muamele eyle.

Âmin

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…

____________________________________________

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!

Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.

YOUTUBE 👉 Fikriyat

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr