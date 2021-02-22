Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 58: El-Muhsi

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden 58'incisi el-Muhsî'dir. Gizliden haberdar olan anlamına gelir.
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Sen, el- Muhsî'sin.
Gizliden haberdar olansın.
Yarattığın ve yaratacağın bütün varlıkların sayısını bilensin.
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Sen el- Muhsî isminin hükmü ile kulunun nefeslerini,
küçük ve büyük bütün amellerini,
göz ardı etmeksizin sayansın.
Gizli, aşikâr her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla görensin.
Her şeyi olduğu vaziyette, açıkça görensin.
Sen, kulunun maksadını, gönlündeki niyetini bilensin.
İyi-kötü bütün yaptıklarımızı bilen,
her şeyi bir bir sayansın.
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Ey istisnasız her şeyi gören ve bilen Allah'ım!
Bize her işimizde hayır ve şerri, eğri ve doğruyu bildir.
Bizlere rahmetinle muamele eyle.
Âmin
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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