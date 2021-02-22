Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 57: El-Hamid

Allah'ın güzel isimlerinden 57'ncisi el-Hamîd'dir. Hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen ve şükredilen anlamına gelir.

Sen el-Hamîd'sin.

Hamd edilensin.

Bütün varlığın diliyle övülen ve şükredilensin.

**

Sen, el-Hamîd isminin tecellisi ile kulunu,

rıza makamına ulaştıran,

sayısız nimetlere kavuşturan,

pek çok sevapla ödüllendirensin.

el- Hamîd isminle şükreden kulların,

nimetin Sen'den geldiğini bilir.

Tüm hamdüsenalar Sana mahsustur.

Hamd mertebesinin en güzel örneği Efendimiz (sav),

sıkıntılı anlarında şöyle derdi;

"Her hâlükârda Allah'a hamd olsun."

***

Ey, bütün güzelliklerle övülen,

sayısız lütuf ve nimetlerine şükredilen Allah'ım!

Yüceler yücesi olan isminin hürmetine bize helâl rızık ver.

Rızkımız uzakta ise yaklaştır, yakındaysa kolaylaştır;

az ise çoğalt, çok ise bereketlendir.

Âmin

***

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

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