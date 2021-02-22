Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 56: El-Veliyy

Allah'ın güzel isimlerinden 56'ncısı el-Veliyy'dir. Müminlerin dostu olan, onları sevip, yardım eden, koruyan anlamına gelir.

Sen, el-Veliyy'sin.

Müminlerin dostu olansın.

Onları sevip, yardım eden, koruyansın.

Sıkıntıları gideren, kalplere ferahlık verensin.

***

Sen, dostu olduğun kullarına yardım eden;

iyi işlere yöneltensin.

el-Veliyy isminle onlara ne korku vardır ne de hüzün.

Sen'in dostluğunu kazanan,

tam bir imanla emirlerini yerine getirir.

Rızana uymayan amellerden sakınır.

Sen'in lütfunu kazanabilmek için el-Veliyy ismini zikreder.

Sen, dostu olduğun kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkaransın.

Sen'in dostluğun bütün dostlukların üzerindedir.

***

Ey kalplere ferahlık veren,

sonsuz merhamet sahibi yüce Allah'ım!

Sen'den yardım dileriz.

Sıkıntılarımızı gider,

bizi sevdiğin kullar arasına kat.

Âmin

***

Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

***

Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…

____________________________________________

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!

Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.

YOUTUBE 👉 Fikriyat

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr