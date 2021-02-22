Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 55: El-Metin

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden 55'incisi el-Metîn'dir. Çok sağlam, kuvveti çok şiddetli olan demektir.
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El-Metîn
Sen, el-Metîn'sin.
Çok sağlam, kuvveti çok şiddetli olansın.
Güç ve kuvveti asla azalmayansın.
Sana hiçbir iş meşakkat veremez.
Hiçbir hâl Sen'i aciz bırakamaz.
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Sen, hiç kimsenin yardımına muhtaç olmayansın.
Hiç kimse de Sen'in iradene karşı gelemez.
Sen'den başka ilah olmadığına şehadet ederiz.
Her şeyin devamında el-Metîn isminin tecellisini görürüz.
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Ey gökleri ve yeri,
görünen ve görünmeyen âlemleri yaratan Allah'ım!
Nefsimizin şerrinden Sana sığınırız.
Âmin
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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