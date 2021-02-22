Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 52: El-Hakk

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
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Allah'ın güzel isimlerinden 52'ncisi el-Hakk'dır. Varlığı ve ilâhlığı kesin olan, inkârı mümkün olmayan anlamına gelir.
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Sen el-Hakk'sın!
Varlığı gerçek olansın.
Varlığı ve ilâhlığı kesin olan,
inkârı mümkün olmayansın.
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Sen, ezelî ve ebedî,
hiç değişmeksizin varlığı devam edensin.
el-Hakk isminle Sen,
önünden veya ardından, bâtılın kendisine gelemediği el-Vücûd'sun.
Eşyayı var eden, varlığında şüphe bulunmayansın.
Hem ezeli hem ebedi olansın.
Sen Hakk'ın ta kendisisin…
Sen, geceyi gündüze, gündüzü de geceye katansın.
Hakîkatte var olan ve varlığı hiç değişmeyen yalnız Sen'sin!
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Ey, varlığı hiçbir zaman değişmeyen büyük Allah'ım!
Bize yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma.
Doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma!
Âmin
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Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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