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Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 47: El-Hakim

Yayınlanma Tarihi: 22.02.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 09:06

Allah'ın güzel isimlerinden kırk yedincisi el-Hakim’dir. “Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan” manasına gelir.

***

Sen el-Hakîm'sin!

Hüküm ve hikmet sahibisin.

Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın.

Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin.

***

Sen, bütün sözleri ve işleri, adaletli ve merhametli olansın.

Yarattığı her şeyi hikmetle donatansın.

Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara, hikmet bahşedensin.

Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın.

Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere, hikmetin ile hükmedensin.

Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek,

Sen'in el-Hakîm isminin tecellileridir.

**

Ey her şeyi hikmeti ile yaratan Allah'ım!

Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle.

Âmin.

Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul

***

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