Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 46: El-Vasi’

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden kırk altıncısı el-Vasi’dir. “Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden” manasına gelir.
Sen, el-Vâsi'sin!
İlmi, rahmeti, kudreti ve affı bol olansın.
Sınırsız ve sayısız nimetin sahibi, rızkı bütün yaratılmışlara yayılansın.
**
Varlıkları yaratan; onları yarattığı gibi bırakmayan, koruyup, gözetensin.
İnsanı doğuştan itibaren bir düzen ve aşama ile büyüten, yetişkinliğe ulaştıransın.
Zor işlerinde daima kolaylık bulur.
Sen'in el-Vâsi' ismini zikreden, hırs ve sıkıntılardan kurtulur.
Sen, dara düşen kullarının gönlüne ferahlık verensin.
Kullarına; "İnfak edin, ben artırayım." diyensin.
Nimetlere emanet gözüyle bakılmasını öğütleyensin.
Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin sağlığın bozulmasından, Sana sığınırız.
**
Ey rahmetiyle her şeyi kuşatan Rabbimiz!
Bizi Allah yolunda harcayanlardan eyle.
Âmin.
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
***
Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
____________________________________________
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!
Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.
YOUTUBE 👉 Fikriyat
Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden ikincisi Er-Rahmân'dır. “Dünyada bütün mahlûkata sonsuz merhametiyle...
Allah'ın güzel isimlerinden üçüncüsü er -Rahîm’dir. “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf...
Allah'ın güzel isimlerinden dördüncüsü el Melik’tir. “Görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi,...
Allah'ın güzel isimlerinden beşincisi el -Kuddûs’tür. “Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise...
Allah'ın güzel isimlerinden altıncısı es -Selam’dır. “Esenlik veren, her türlü tehlikelerden...