Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 13: El Bari’

Allah'ın güzel isimlerinden on üçüncüsü El Bari’dir. “Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan” manasına gelir.

***

Sen, el-Bâri''sin!

Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratansın.

Yaratmada eşsiz, benzersiz olansın.

Varlıkları icat eden, ayıp ve kusurdan uzak olansın.

Bâri' ismin ile Sen, maddesi ve modeli olmadan varlıkları meydana getirensin.

***

Sen, varlığın ilk örneklerini yaratansın.

Evrendeki tüm mahlûkatı eşsiz, benzersiz ve ahenkli olarak meydana getirensin.

Bâri' ismin ile insanları, hayvanları, bitkileri farklı farklı yaratansın.

Sen Hâlik, Bâri' ve Musavvir'sin…

Âdem'i yaratan; insanoğlunu ırklar ve renklerle çeşitlendirensin.

İnsanlara, zorlu yaşam mücadelesinde rehber olacak peygamberleri yaratan ve gönderensin.

***

Ey her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan Allah'ım!

Bizi takdirine rızayla yaşat.

Âmin.



Kurgu: Aladdin Hamzeh

Editör: Özge Özkul

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