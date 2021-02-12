Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 13: El Bari’

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 1: Allah (CC)
Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)’dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan,...
Allah'ın güzel isimlerinden on üçüncüsü El Bari’dir. “Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan” manasına gelir.
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Sen, el-Bâri''sin!
Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratansın.
Yaratmada eşsiz, benzersiz olansın.
Varlıkları icat eden, ayıp ve kusurdan uzak olansın.
Bâri' ismin ile Sen, maddesi ve modeli olmadan varlıkları meydana getirensin.
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Sen, varlığın ilk örneklerini yaratansın.
Evrendeki tüm mahlûkatı eşsiz, benzersiz ve ahenkli olarak meydana getirensin.
Bâri' ismin ile insanları, hayvanları, bitkileri farklı farklı yaratansın.
Sen Hâlik, Bâri' ve Musavvir'sin…
Âdem'i yaratan; insanoğlunu ırklar ve renklerle çeşitlendirensin.
İnsanlara, zorlu yaşam mücadelesinde rehber olacak peygamberleri yaratan ve gönderensin.
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Ey her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan Allah'ım!
Bizi takdirine rızayla yaşat.
Âmin.
Kurgu: Aladdin Hamzeh
Editör: Özge Özkul
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Esma-i Hüsna oku: Allah'ın 99 ismi ve anlamları…
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