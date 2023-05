19. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödülleri sahiplerini buldu

Akbank Sanat'ta 2-12 Mayıs'ta gerçekleşen ve bu yıl 71 ülkeden 2 bin 237 kısa filmin başvurduğu festivalin Yarışma Bölümü'nün sonuçları açıklandı.

Sunuculuğunu Ceyda Düvenci, jüri üyeliğini Beren Saat, Ekin Koç, Berkay Ateş, Pınar Deniz, Saki Çimen, Emre Kayiş, Ali Aga gibi ünlü isimlerin yaptığı ödül töreninde ulusal çapta filmlerin yarıştığı "Festival Kısaları" bölümünün En İyi Kısa Film Ödülü'nü, Kasım Ördek'in yönetmenliğini yaptığı "Birlikte, Yalnız" filmi kazandı.

Aynı kategoride Sis Gürdal'ın yönettiği "Yazın Sonu" ve yönetmenliğini Turan Haste'nin yaptığı "Rutubet", Mansiyon Ödülü'nün sahibi oldu.

Uluslararası filmlerin yarıştığı "Dünyadan Kısalar" bölümünün En İyi Kısa Film Ödülü'nü ise Mo Harawe'nin yönettiği "Anne Babam Beni Görmeye Gelecek Mi?" (Will My Parents Come to See Me?) kazandı.

Aynı kategoride yönetmenliğini Valerio Ferrara'nın yaptığı "Bir Komplo Adamı" (A Conspiracy Man) ve Abinash Bikram Shah imzalı "Annemin Hüzünlü Ninnileri" (Lori), Mansiyon Ödülü'nün sahibi oldu.

Genç Bakışlar En İyi Kısa Film Ödülü'nü İpek Karan'ın "E-Duygu" filmi alırken aynı kategorinin Mansiyon Ödülü, Andaç Bertuğ Şimşek'in yönettiği "İtiraf" filmine gitti.