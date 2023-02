Bu hafta 4 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta biri yerli, 4 film vizyona girecek.

Emanuele Crialese'nin yönetmenliğini yaptığı, Penelope Cruz, Vincenzo Amato ve Alvia Reale'nin başrollerinde oynadığı "Uçsuz Bucaksız", izleyici ile buluşacak.

Fransa ve İtalya ortak yapımı dram türündeki film, 1970'lerde Roma'da yaşayan Clara ve ailesinin hikayesini ele alıyor.

- "Asteriks ve Oburiks: Orta Krallık"

Yönetmen koltuğuna Guillaume Canet'in oturduğu "Asteriks ve Oburiks: Orta Krallık"in başrolünde Gilles Lellouche ve Marion Cotillard rol aldı.

Senaryosu Julien Herve ve Philippe Mechelen imzası taşıyan Asteriks ve Oburiks serisinin yeni filminde, Asteriks ve Oburiks ikilisi Çin İmparatoriçesi'ni kurtarmak için bir maceraya atılıyor.

- "Winnie the Pooh: Kan ve Bal"

Gillian Broderick, Paula Coiz ve Chris Cordell'in rol aldığı Rhys Frake Waterfield'in korku filmi "Winnie the Pooh: Kan ve Bal", Christopher Robin tarafından terk edildikten sonra tekinsiz bir ormanda birer katile dönüşen Winnie the Pooh ve Piglet'i konu ediniyor.

- "Kırmızı Başlıklı Kız ve Bizim Kahramanlar"

Erhan Yiğit yönetmenliğindeki yerli animasyon film "Kırmızı Başlıklı Kız ve Bizim Kahramanlar", ormanın düzenini geri getirmek için bir araya gelen Kırmızı Başlıklı Kız, Nasreddin Hoca ve Keloğlan'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.