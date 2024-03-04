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SAĞLIK

Yeşilay Haftası

Sağlık Bakanı Koca Yeşilay Haftası dolayısıyla paylaşım yaptı

Yeşilay Haftası
Yayınlanma Tarihi: 4.3.2024 09:46:55 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 09:28

Sağlık Bakanı Koca Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı:
- "Her yıl dünyada 5 milyon kişi sigara kullanımına bağlı hastalıklarla ilişkili olarak hayatını kaybetmektedir"
- "ALO 171 Sağlık Bakanlığı hattını arayarak, sigara bırakmak için randevu alabilirsiniz. Yeşilay Haftası'nda bu kararı verelim"
ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her yıl dünyada 5 milyon kişinin sigara kullanımına bağlı hastalıklarla ilişkili olarak hayatını kaybettiğini belirterek, "ALO 171 Sağlık Bakanlığı hattını arayarak, sigara bırakmak için randevu alabilirsiniz. Yeşilay Haftası'nda bu kararı verelim." ifadelerini kullandı.
Koca, sosyal medya hesabından, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Başta sigara olmak üzere tütün ve tütün ürünlerinin önlenebilir ölüm nedenlerinin başında yer aldığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:
"Her yıl dünyada 5 milyon kişi sigara kullanımına bağlı hastalıklarla ilişkili olarak hayatını kaybetmektedir. ALO 171 Sağlık Bakanlığı hattını arayarak, sigara bırakmak için randevu alabilirsiniz. Yeşilay Haftası'nda bu kararı verelim."
Bakan Koca, paylaşımında ayrıca Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esra Yazar'ın sigaranın zararlarına ilişkin açıklamalarının yer aldığı videoya da yer verdi.

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Etiketler 7 mart Sağlık Bakanlığı Yeşilay Haftası Göğüs Hastalıkları Fahrettin Koca Esra Yazar

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